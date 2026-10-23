Futuristic Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Futuristic Securities hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,08 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 0,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,2 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at