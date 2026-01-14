Futuristic Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Futuristic Securities hat am 13.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,08 INR gegenüber -0,040 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen INR – ein Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Futuristic Securities 0,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at