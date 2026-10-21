Fuyao group Glass Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fuyao group Glass Industries hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fuyao group Glass Industries 0,870 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 12,15 Milliarden CNY gegenüber 11,85 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at