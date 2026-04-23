Fuyao group Glass Industries legte Quartalsergebnis vor

Fuyao group Glass Industries präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,780 CNY je Aktie erzielt worden.

Fuyao group Glass Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,91 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at