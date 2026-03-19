Fuyao group Glass Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fuyao group Glass Industries lud am 17.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,86 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fuyao group Glass Industries 0,770 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,49 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 10,94 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,57 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Fuyao group Glass Industries ein EPS von 2,87 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,14 Prozent auf 45,79 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at