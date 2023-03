Fuyao group Glass Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fuyao group Glass Industries ließ sich am 17.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fuyao group Glass Industries die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,467 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7,51 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,82 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,23 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 28,10 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 23,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,90 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 28,28 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at