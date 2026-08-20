Fuyao group Glass Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fuyao group Glass Industries hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,87 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,18 Prozent auf 11,56 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at