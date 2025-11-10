Fuyo General Lease präsentierte Quartalsergebnisse

Fuyo General Lease hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 96,14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 142,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 171,06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fuyo General Lease 170,64 Milliarden JPY umgesetzt.

