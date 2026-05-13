Fuyo General Lease präsentierte Quartalsergebnisse

Fuyo General Lease hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 91,52 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fuyo General Lease ein EPS von 159,62 JPY je Aktie vermeldet.

Fuyo General Lease hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 196,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 239,13 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 501,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Fuyo General Lease im vergangenen Geschäftsjahr 788,67 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fuyo General Lease 678,40 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at