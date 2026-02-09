Fuyo General Lease: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fuyo General Lease veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 96,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 89,34 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 246,92 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fuyo General Lease einen Umsatz von 149,78 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at