Fuyo General Lease: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fuyo General Lease hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 69,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -96,140 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,71 Prozent auf 191,09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 171,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at