Fuzhou Rockchip Electronics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fuzhou Rockchip Electronics A hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,59 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fuzhou Rockchip Electronics A 0,400 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,10 Milliarden CNY – ein Plus von 20,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fuzhou Rockchip Electronics A 907,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at