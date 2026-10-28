Fuzhou Rockchip Electronics A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fuzhou Rockchip Electronics A veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fuzhou Rockchip Electronics A 0,590 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fuzhou Rockchip Electronics A einen Umsatz von 1,10 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at