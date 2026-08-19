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19.08.2026 06:31:29
Fuzhou Rockchip Electronics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Fuzhou Rockchip Electronics A veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,770 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 1,67 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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