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23.04.2026 06:31:29
Fuzhou Rockchip Electronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Fuzhou Rockchip Electronics A gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,500 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 1,21 Milliarden CNY gegenüber 885,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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