FVCBankcorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FVCBankcorp präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FVCBankcorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,03 Prozent auf 30,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at