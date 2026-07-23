FVCBankcorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FVCBankcorp gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 32,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FVCBankcorp 30,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at