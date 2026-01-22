FVCBankcorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FVCBankcorp hat am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 29,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei FVCBankcorp ein Gewinn pro Aktie von 0,820 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 122,03 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 115,85 Millionen USD umgesetzt worden waren.

