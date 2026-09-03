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03.09.2026 06:31:29
FX International AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FX International AB stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,43 Prozent auf 0,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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