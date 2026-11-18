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18.11.2026 06:31:28
Fynske Bank A-S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fynske Bank A-S präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,41 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fynske Bank A-S 3,65 DKK je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Fynske Bank A-S 118,3 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 134,1 Millionen DKK umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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