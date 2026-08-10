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10.08.2026 06:31:29
FYNX Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
FYNX Capital hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 39,5 Millionen INR gegenüber 4,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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