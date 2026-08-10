FYNX Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FYNX Capital hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 39,5 Millionen INR gegenüber 4,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at