FYNX Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FYNX Capital hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

FYNX Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 500,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FYNX Capital einen Umsatz von 9,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at