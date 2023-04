(g+) Betriebssport: Da kommt wieder der Hampelmann!

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

Sitzt du noch oder lebst du schon - immer mehr Firmen auch im IT-Bereich bieten Walking-Treff, Yoga, Schrittzähler-Challenge & Co. für ihre Mitarbeiter an. Wie werden sie akzeptiert und was bringen sie? Von Marc Favre (Arbeit, Wirtschaft)