(g+) Gehälter, Crunch, Entlassungen: Ist die Gamesbranche ein guter Arbeitgeber?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

Gamestudios locken IT-Fachkräfte mit hohen Gehältern an. Doch reicht das? Wir haben nachgefragt, was die Branche, die als Arbeitgeber keinen besonders guten Ruf hat, Entwicklern bieten will. Ein Bericht von Daniel Ziegener (Arbeit, Spiele)