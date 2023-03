(g+) IT-Security: Was Unternehmen für ihre Sicherheit tun müssen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

IT-Sicherheit ist in aller Munde, doch in der Praxis sieht es nach wie vor bei vielen Unternehmen mau aus. Der Sicherheitsexperte und CTO Andreas Rohr erklärt, was unbedingt getan werden muss. Ein Interview von Moritz Tremmel (Security, Virus)