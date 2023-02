(g+) Programmiersprache: C++ - da ist noch Musik drin!

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

Viele Entwickler sind dankbar für Impulse neuer Programmiersprachen, die Verbesserungen und Vereinfachungen in Aussicht stellen. Hat das uralte C++ mit seinen einzigartigen Vorteilen dagegen eine Chance? Ein Deep Dive von Adam Jaskowiec (C++, Programmiersprachen)