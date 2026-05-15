G-7: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

G-7 hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,00 JPY. Im Vorjahresviertel hatte G-7 24,14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat G-7 58,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 109,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 112,72 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 232,20 Milliarden JPY – ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem G-7 214,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at