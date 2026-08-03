G-7 gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

G-7 ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat G-7 die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 23,13 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte G-7 27,27 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,86 Milliarden JPY – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem G-7 55,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at