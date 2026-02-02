G-7 gewährte Anlegern Blick in die Bücher

G-7 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,14 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 63,25 Milliarden JPY gegenüber 58,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at