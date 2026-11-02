G-7 präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

G-7 hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

G-7 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at