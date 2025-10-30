G-bits Network Technology (Xiamen) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

G-bits Network Technology (Xiamen) lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,90 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,94 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 129,19 Prozent auf 1,97 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 858,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 6,73 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,85 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at