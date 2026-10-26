G-bits Network Technology (Xiamen): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

G-bits Network Technology (Xiamen) hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,85 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,90 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,77 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,01 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,66 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at