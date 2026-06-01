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01.06.2026 06:31:29
G D Trading and Agencies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
G D Trading and Agencies hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,130 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,690 INR. Im Vorjahr hatten 7,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat G D Trading and Agencies im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 121,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -68,21 Millionen INR im Vergleich zu 315,91 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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