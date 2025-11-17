G D Trading and Agencies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

G D Trading and Agencies lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,29 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 220,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -68,2 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at