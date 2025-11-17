|
17.11.2025 06:31:29
G D Trading and Agencies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
G D Trading and Agencies lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,29 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 220,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -68,2 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!