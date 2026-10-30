G G Automotive Gears: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

G G Automotive Gears hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,33 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat G G Automotive Gears in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 303,2 Millionen INR im Vergleich zu 332,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at