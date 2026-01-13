|
13.01.2026 06:31:28
G G Automotive Gears gewährte Anlegern Blick in die Bücher
G G Automotive Gears hat am 12.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 3,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte G G Automotive Gears 2,75 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 340,1 Millionen INR – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem G G Automotive Gears 292,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!