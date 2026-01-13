13.01.2026 06:31:28

G G Automotive Gears gewährte Anlegern Blick in die Bücher

G G Automotive Gears hat am 12.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte G G Automotive Gears 2,75 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 340,1 Millionen INR – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem G G Automotive Gears 292,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

