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01.06.2026 06:31:29
G G Dandekar Machine Works: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
G G Dandekar Machine Works äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei G G Dandekar Machine Works noch ein Gewinn pro Aktie von -1,260 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,82 Prozent auf 8,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,8 Millionen INR gelegen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,40 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35,13 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36,03 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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