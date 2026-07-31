G G Dandekar Machine Works: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

G G Dandekar Machine Works hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8,08 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 8,3 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 21,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at