G G Dandekar Machine Works gewährte Anlegern Blick in die Bücher

G G Dandekar Machine Works hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,93 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,1 Millionen INR – eine Minderung von 12,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at