G G Dandekar Machine Works stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

G G Dandekar Machine Works hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat G G Dandekar Machine Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 8,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at