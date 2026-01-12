|
12.01.2026 06:31:29
G G Engineering stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
G G Engineering gab am 09.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte G G Engineering -0,010 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat G G Engineering 283,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 561,8 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!