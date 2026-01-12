G G Engineering stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

G G Engineering gab am 09.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte G G Engineering -0,010 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat G G Engineering 283,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 561,8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at