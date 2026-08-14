G G Engineering verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

G G Engineering äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,03 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei G G Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat G G Engineering in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 67,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,5 Millionen INR im Vergleich zu 676,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at