G G Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

G G Engineering hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das G G Engineering ein Ergebnis je Aktie von 0,060 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat G G Engineering in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 279,8 Millionen INR im Vergleich zu 455,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,66 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,78 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at