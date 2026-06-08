G-III Apparel Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

G-III Apparel Group hat am 05.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,50 USD gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,16 Prozent zurück. Hier wurden 536,0 Millionen USD gegenüber 583,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at