G-III Apparel Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

G-III Apparel Group ließ sich am 07.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat G-III Apparel Group die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,400 USD. Im letzten Jahr hatte G-III Apparel Group einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat G-III Apparel Group 659,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 605,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at