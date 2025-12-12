G-III Apparel Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

G-III Apparel Group hat am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

G-III Apparel Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,55 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,09 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at