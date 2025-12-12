|
12.12.2025 06:31:28
G-III Apparel Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
G-III Apparel Group hat am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
G-III Apparel Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,55 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,09 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!