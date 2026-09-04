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04.09.2026 06:31:29
G-III Apparel Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
G-III Apparel Group äußerte sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 554,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 613,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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