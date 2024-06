G-III Apparel Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

G-III Apparel Group präsentierte am 06.06.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 609,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 606,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at