G J Steel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

G J Steel gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 THB gegenüber -0,010 THB im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat G J Steel mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,66 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 4,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at