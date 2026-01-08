Scales Corporation Aktie
WKN DE: A119EF / ISIN: NZSCLE0002S8
|
08.01.2026 22:05:46
G.M. Books a $7.1 Billion Loss as It Scales Back E.V. Ambitions
General Motors said it was writing down the value of battery and electric vehicle factories after changes in federal policy undercut demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!